Nintendo: confermato il supporto al 3DS, oltre 100 giochi in sviluppo per Switch

Durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari dello scorso trimestre, il presidente diTatsumi Kimishima ha confermato che la compagnia continuerà a supportare il 3DS, inoltre ha svelato nuovi dettagli sui progetti in fase di sviluppo per

Le console della famiglia 3DS hanno venduto 65 milioni di unità, il supporto sarà garantito ancora a lungo e l'arrivo di Switch non comprometterà in alcun modo il futuro della piattaforma portatile. Sul fronte 3DS, tra i progetti in fase di sviluppo vengono citati Poochy & Yoshi’s Woolly World, Sayonara Boxboy, Mario Sports Superstars, Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, Pikmin, Fire Emblem Warriors e Ever Oasis, inoltre ci sono altri titoli in lavorazione non ancora annunciati, senza dimenticare le produzioni di terze parti come Monster Hunter XX e Dragon Quest XI.

Per quanto riguarda Switch, Kimishima conferma che l'hardware non sarà venduto in perdita e rivela che attualmente ci sono oltre 100 giochi in fase di sviluppo da parte di oltre 70 diversi studi.