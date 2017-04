Nintendo continuerà a supportare il 3DS anche nel 2018

Approfittando del recente annuncio di, il Presidente diha ribadito che la compagnia continuerà a supportare le console dellaanche nel 2018.

Tanto per cominciare, durante l'E3 2017 di Los Angeles non mancheranno gli annunci di nuovi titoli in lavorazione per 2DS e 3DS, per un parco software che continuerà a crescere nel corso dei prossimi mesi. A questo dobbiamo aggiungere i classici che verranno pubblicati in futuro sulla Virtual Console, permettendo sia agli utenti Switch che a quelli 2DS e 3DS di recuperare i giochi più iconici del passato. Infine, Reggie Fils-Aime ha dichiarato che al momento non ci sono piani per arricchire il catalogo della collezione Nintendo Selects su 3DS.

Vi ricordiamo che nella giornata di oggi è stato confermato il prezzo italiano di 149,98 euro per il New Nintendo 2DS XL. Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.