Nintendo continuerà a utilizzare il modello Free-To-Start per i giochi mobile

Il presidente di, Tatsumi Kimishima, ha parlato recentemente sul Nikkei Asia del modello di business scelto per i giochi mobile della compagnia, confermando la volontà di investire sul modello di business Free-To-Start, come nel caso di

Super Mario Run (ora disponibile anche su Android) può essere scaricato gratuitamente e provato con alcune limitazioni, per sbloccare tutti i livelli è invece necessario pagare 9.99 dollari/euro, una strategia nella quale il presidente Kimishima crede fortemente, nonostante i risultati commerciali siano stati inferiori alle aspettative.

Fire Emblem Heroes di contro è stato lanciato come gioco Freemium ed ha riscosso un maggior successo di pubblico, tuttavia Nintendo non ha intenzione di abbracciare completamente questo modello di business per non snaturare troppo i suoi franchise. L'obiettivo dei giochi mobile di Nintendo, specifica Kimishima, non è solamente quello di generare introiti, ma anche di far conoscere personaggi e brand a una fanbase più ampia che solitamente non gioca con i videogiochi.