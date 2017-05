Nintendo è convinta che Switch possa eguagliare il successo di Wii

In seguito alla pubblicazione del report finanziario dello scorso anno fiscale, Nintendo ha tenuto una sessione di domande e risposte con gli investitori. In questa occasione, il presidente Tatsumi Kimishima ha parlato delle previsioni future per Nintendo Switch.

Grazie alla popolarità dei giochi first-party previsti per il 2017 come Arms, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey, il presidente ha dichiarato di attendersi una domanda di Nintendo Switch sempre crescente. La casa di Kyoto sta intensificando gli sforzi per distribuire 10 milioni di ibride entro la fine dell'anno, ma conta di produrne un numero maggiore.

"Per noi, essere in grado di stabilire una base installata superiore alle 10 milioni di unità è fondamentale per creare un business forte", sono state le parole del presidente.

"Un futuro promettente per Nintendo Switch darebbe ai nostri partner d'affari e ai publisher molta sicurezza".

A questo proposito, Kimishima ha comunicato che la compagnia giapponese si aspetta che Switch eguagli il successo raggiunto da Wii, con 100 milioni di console vendute.

Credete che Nintendo Switch possa ripetere il successo di Wii?