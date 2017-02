Nintendo dedicherà l'evento "Nindies" ai titoli indipendenti in arrivo su Switch

Nintendo ha annunciato che ospiterà un evento dedicato ai titoli indipendenti in arrivo su Nintendo Switch. “Nindies” verrà trasmesso sul sito ufficiale della compagnia il 28 febbraio alle 12:00 italiane, e al momento non è ancora chiaro se si concentrerà su titoli già confermati o se ci saranno nuovi annunci.

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di come il Nintendo eShop sarà funzionante sin dal lancio della console, e i giocatori potranno scaricare da subito oltre 60 giochi indipendenti tra cui FAST RMX e Shovel Knight: Specter of Torment. Sfortunatamente i giochi per Virtual Console non saranno disponibili dal 3 marzo. Al momento, Nintendo sta valutando la possibilità di trasferire su Switch i contenuti digitali acquistati sulle precedenti console.