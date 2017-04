Nintendo Direct del 13 Aprile 2017: la replica integrale della trasmissione

ha pubblicato sul suo canale YouTube la replica integrale dell'evento Direct (sottotitolato in italiano) andato in onda giovedì 13 aprile a mezzanotte, incentrato sue sulle prossime novità in arrivo su Switch e 3DS.

Tra gli annunci più importanti ricordiamo le date di uscita di ARMS e Splatoon 2 (svelata anche la modalità co-op Salmon Run), la conferma dell'arrivo di Monster Hunter Stories e Miitopia in Occidente, l'annuncio di Hey! Pikmin per Nintendo 3DS, i nuovi Amiibo di Zelda, Super Smash Bros, Pikmin e Splatoon e ben tre giochi di Kirby per festeggiare il venticinquesimo anniversario della pallina rosa.