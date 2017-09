Nintendo Direct del 14 settembre: tutte le novità per Switch e 3DS

: Per i possessori di Switch e 3DS i prossimi mesi offriranno una grande varietà di giochi di ogni genere, sviluppati sia dache da terze parti. Nel corso dell'ultimo evento Direct, la compagnia ha infatti fornito dettagli su più di 40 titoli che vedranno la luce prossimamente su entrambe le piattaforme.

Tra i pezzi forti si annoverano il sorprendente arrivo su Nintendo Switch di importanti giochi prodotti da terze parti, come DOOM e Wolfenstein II The New Colossus, alcune novità su titoli recentemente annunciati come L.A. Noire e Resident Evil Revelations, l’annuncio della pubblicazione di alcuni grandi classici arcade, e infine l’annuncio di un nuovo titolo della serie Mario Party per 3DS che includerà 100 tra i migliori minigiochi della saga. La presentazione ha anche fornito nuovi dettagli su alcuni titoli molto attesi, come Project Octopath Traveler (titolo provvisorio) di Square-Enix, Super Mario Odyssey e Xenoblade Chronicles 2.

Nintendo Switch

Super Mario Odyssey: durante la presentazione sono state rivelate nuove informazioni sulla prossima avventura di Mario, inclusi alcuni dettagli sulla storia, le ambientazioni e le modalità di gioco. Inoltre, Nintendo ha anche annunciato un bundle speciale che include, oltre alla console, il codice download del gioco e i Joy-Con rossi a tema Mario. Sarà disponibile anche un nuovo set con custodia per Nintendo Switch (edizione di Super Mario Odyssey) e pellicola protettiva. Super Mario Odyssey uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 27 ottobre.

Xenoblade Chronicles 2: il colossale secondo capitolo della saga si svolgerà su Alrest, un fantastico mondo eretto sulle schiene di enormi titani volanti. Il viaggio tra le nuvole potrà iniziare il 1º dicembre, giorno della pubblicazione di Xenoblade Chronicles 2 su Nintendo Switch. Assieme alla versione normale, i fan potranno scegliere anche un’edizione speciale che include un CD con una raccolta di brani, una speciale custodia del gioco in metallo e un art book di 220 pagine rilegato con copertina rigida. Sempre il 1º dicembre sarà disponibile un Nintendo Switch Pro Controller ispirato al gioco.

Project Octopath Traveler: gli sviluppatori di Bravely Default presso Square Enix presentano un nuovo GDR creato usando un’affascinante miscela di grafica 3D, pixel art e pura magia visuale. project OCTOPATH TRAVELER vedrà la luce in tutto il mondo nel 2018, ma gli appassionati possono già provare una demo del gioco, pubblicata oggi nel Nintendo eShop di Nintendo Switch.

DOOM e Wolfenstein II The New Colossus: Bethesda Softworks porterà il mitico DOOM e Wolfenstein II The New Colossus su Nintendo Switch. La frenetica azione di DOOM inizierà questo inverno, mentre Wolfenstein II The New Colossus sarà disponibile nel corso del 2018.

Kirby Star Allies: rivelato all’E3 2017, il primo gioco di Kirby per Nintendo Switch presenta alcune irresistibili peculiarità. Per esempio, lanciando cuori i giocatori possono reclutare fino a tre nemici e farli diventare alleati di Kirby! Inoltre il titolo sarà giocabile assieme a un massimo di altri tre amici con cui combinare le varie abilità per creare nuovi poteri in un esplosione di divertimento. Kirby Star Allies arriverà esclusivamente per Nintendo Switch durante la primavera del 2018.

Splatoon 2: a grande richiesta, il 16 settembre torna la Serra di alghe con un aggiornamento gratuito. Un nuovo scenario chiamato Canale Cannolicchio e una nuova, enorme arma chiamata Sparatenda arriveranno in futuro.

ARMS: un aggiornamento gratuito disponibile da oggi consente ai giocatori di configurare i comandi dei pulsanti a piacimento e aggiunge Lola Pop, un nuovo personaggio giocabile.

Fire Emblem Warriors: il grande cast di Fire Emblem Warriors si arricchisce ancora con la presenza di Lyndis (o “Lyn” come la chiamano i suoi compagni), un personaggio molto amato dai fan che seguono la saga di Fire Emblem fin dal titolo per Game Boy Advance. Fire Emblem Warriors uscirà per Nintendo Switch il 20 ottobre e sarà disponibile anche in edizione speciale.

Arcade Archives: grazie alla HAMSTER Corporation, arrivano su Nintendo Switch alcuni classici arcade di Nintendo, a partire da Arcade Archives: Mario Bros., che sarà disponibile dal 27 settembre. Altri, come VS. Super Mario Bros., VS. Balloon Fight, VS. Ice Climber, VS. Pinball e VS. Clu Clu Land, sono in dirittura d’arrivo. Questi titoli includeranno delle piccole differenze rispetto alle loro controparti per NES.

Snipperclips Plus Diamoci un taglio!: l’originale rompicapo basato sul ritaglio torna in una nuova versione che include oltre 30 nuovi livelli, nuove sfide e nuove caratteristiche… e farà il suo debutto sugli scaffali dei negozi! I giocatori che già possiedono la versione digitale del titolo potranno acquistare tutti i nuovi contenuti dal Nintendo eShop sotto forma di contenuti scaricabili. Snipperclips Plus: Diamoci un taglio! arriverà nei negozi il 10 novembre.

The Elder Scrolls V Skyrim: il capolavoro dei giochi open world creato da Bethesda Game Studios potrà essere goduto ovunque e in qualsiasi momento su Nintendo Switch. The Elder Scrolls V Skyrim uscirà il 17 novembre.

Rocket League: questa nuova versione del popolare gioco sportivo che unisce la guida e il calcio includerà tutte le modalità dell’originale, più alcuni elementi esclusivi come auto e accessori ispirati al mondo Nintendo. Al lancio di Rocket League questo inverno, sarà disponibile anche il gioco in locale in modalità multigiocatore.

Dragon Quest Builders: questo popolare gioco fantasy unisce lo spasso della costruzione con il combattimento di un GDR d’azione. La versione per Nintendo Switch consentirà ai giocatori di cavalcare una Great Sabrecub nella modalità di costruzione libera. La Sabrecub offrirà maggiore rapidità di movimento e la possibilità di ricevere materiali speciali quando si sconfiggono i nemici. Dragon Quest Builders arriverà nel corso della prossima primavera.

L.A. Noire: il 14 novembre Rockstar Games porterà L.A. Noire su Nintendo Switch in una versione che includerà tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi, nuovi elementi collezionabili, completi da detective con abilità speciali, una modalità Joy-Con che sfrutterà i sensori di movimento per controllare il gioco con i gesti, e il supporto dei comandi touch per interagire con l’ambiente di gioco.

NBA 2K18: grazie ai notevoli miglioramenti nella giocabilità e a una grafica impressionante, NBA 2K18 sarà un titolo imperdibile per tutti gli amanti dello sport quando uscirà il 15 settembre sul Nintendo eShop di Nintendo Switch e il 17 ottobre nei negozi.

FIFA 18: dal 29 settembre il gioco di calcio più coinvolgente, realistico e social potrà essere giocato ovunque su Nintendo Switch.

WWE 2K18: a completare la tripletta di giochi sportivi da giocare ovunque, anche WWE 2K18 arriverà presto su Nintendo Switch. La data precisa del lancio sarà annunciata prossimamente.

Lost Sphear: questa interpretazione in chiave moderna del GDR tradizionale firmato da Square Enix arriverà su Nintendo Switch il 23 gennaio 2018.

Sonic Forces: unisciti all’insurrezione lottando nei panni di Modern Sonic, Classic Sonic o uno dei tanti eroi personalizzabili che si possono creare in Sonic Forces, in arrivo il 7 novembre.

Resident Evil Revelations / Resident Evil Revelations 2: quando il 28 novembre saranno pubblicati Resident Evil Revelations e il suo sequel, Resident Evil Revelations 2, la ludoteca di Nintendo Switch si arricchirà di due classici del genere survival horror.

Flip Wars: i fan che amano il divertimento in modalità multigiocatore di Flip Wars presto potranno godersi un nuovo aggiornamento. Una volta scaricato, l’aggiornamento aggiungerà un nuovo livello, nuove meccaniche, il gioco in locale in modalità multigiocatore, le Partite categoria e una nuova modalità battaglia online.

Morphies Law: in questo sparatutto a squadre i giocatori potranno cambiare li loro corpo per cambiare i poteri e divertirsi nella modalità multigiocatore in locale oppure online. Morphies Law sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch quest’inverno.

Arena of Valor: impara a conoscere e a usare una gamma di più di 35 eroi temerari che si sfidano in un’arena in questo titolo per più giocatori online scaricabile gratuitamente. Tank, Assassini, Maghi e Guerrieri svolgeranno ognuno il suo ruolo per formare la squadra più forte da usare con gli amici e schiacciare gli avversari in battaglie in tempo reale. Il beta test di Arena of Valor sarà disponibile gratuitamente questo inverno.

Nindies: nei prossimi mesi arriveranno decine di giochi indie. Ci saranno SteamWorld Dig 2, con le sue piattaforme sotterranee, e poi il gioco di ruolo del golf Golf Story a settembre; in inverno arriveranno il gioco d’azione per quattro giocatori Nine Parchments e il rompicapo Battle Chef Brigade, che ruota tutto attorno alle combo; nel 2018 aspettiamo Super Meat Boy Forever, un sequel basato su livelli procedurali; e poi in futuro il GDR tattico Tiny Metal.

Amiibo

Campioni di The Legend of Zelda: gli amiibo dei Campioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Daruk, Mipha, Revali e Urbosa – saranno disponibili nei negozi dal 10 novembre in confezione da quattro. Usando questi amiibo, durante il gioco potrete procurarvi un elmo speciale per Link ispirato al colosso sacro del relativo campione. In futuro verranno rivelate ulteriori funzioni di questi amiibo.

Nintendo 3DS

Pokémon Ultrasole / Pokémon Ultraluna: questi nuovi giochi presentano dei personaggi personalizzabili alle prese con una nuova avventura. Una storia mai raccontata prima si svela in tutta la sua grandezza, rivelando che il Pokémon leggendario che ruba la luce, Necrozma, ha assunto due nuove forme: Necrozma Criniera del Vespro, che ha assimilato Solgaleo, e Necrozma Ali dell’Aurora, che ha assimilato Lunala. Con l’acquisto anticipato dei giochi, i fan riceveranno in regalo un Rockruff speciale, che si evolve in un Lycanroc Forma Crepuscolo, una novità nel mondo di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. I fan che scaricheranno la versione digitale di Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna entro il 10 gennaio riceveranno dodici Velox Ball. Infine, il 17 novembre, lo stesso giorno del lancio di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, verrà messo in vendita in Europa un nuovo e meraviglioso New Nintendo 2DS XL ispirato alla Poké Ball.

New Style Boutique 3 La moda delle star: gestite la vostra boutique di moda, incontrate le clienti e inventate dei coordinati pieni di stile per soddisfare le loro necessità. Stavolta, le storie delle clienti potrebbero prendere delle pieghe diverse a seconda degli abiti che sceglierete per loro. Diventate delle stiliste di grido e lavorate con delle future star! Nintendo presenta: New Style Boutique 3 – La moda delle star sarà disponibile per Nintendo 3DS il 24 novembre.

Mario Party The Top 100: per la prima volta, 100 tra i migliori minigiochi della serie Mario Party saranno disponibili per una console portatile. Mario Party: The Top 100 supporta la modalità download in locale, quindi fino a quattro giocatori: ognuno, dotato della propria console della famiglia Nintendo 3DS, potrà divertirsi in compagnia con un’unica scheda di gioco. Viaggiate attraverso tutte le marachelle, la magia e i ricordi che questa serie avrà da offrirvi al suo lancio in Europa, a gennaio 2018!

Kirby Battle Royale: Kirby sta per entrare in competizione con il rivale più duro di tutti i tempi… sé stesso! Il nuovo gioco dedicato al batuffolo rosa offre svariate possibilità di combattimento sia in modalità singola che multigiocatore. Kirby: Battle Royale sarà disponibile in Europa il 3 novembre. I fan possono visitare il sito web di Nintendo of Europe website per festeggiare il 25° anniversario di Kirby e votare la loro abilità di copia preferita!

Layton's Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari: Katrielle Layton, figlia del famoso Professor Layton, è sul caso! Gli aspiranti detective che giocheranno questo gioco su una console della famiglia Nintendo 3DS riceveranno un esclusivo abito Flora da usare durante l’avventura. Il titolo sarà disponibile dal 6 ottobre.

Mario & Luigi Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser: il 6 ottobre, quando il gioco verrà lanciato, i giocatori potranno usare i nuovi amiibo Goomba e Koopa – o l’amiibo Boo già esistente – per ottenere Fogli per timbri aggiuntivi che mettono a disposizione oggetti in entrambe le modalità del gioco. In futuro verranno rivelate altre informazioni sulla compatibilità degli amiibo.

Minecraft New Nintendo 3DS Edition: i fan di Minecraft avranno un altro modo per divertirsi con questo gioco tanto amato dai creativi grazie alle console New Nintendo 3DS. La versione portatile del gioco offrirà le modalità Sopravvivenza e Creativa, cinque pacchetti skin e due pacchetti di texture. Minecraft: New Nintendo 3DS Edition sarà presto disponibile sul Nintendo eShop e successivamente nei negozi.

The Alliance Alive: le strade di nove personaggi convergeranno in questo GDR vecchio stile della ATLUS, la fucina dei giochi di ruolo. The Alliance Alive sarà disponibile esclusivamente sul Nintendo eShop agli inizi del 2018.

Etrian Odyssey V Beyond the Myth: i fan della serie Etrian Odyssey possono scaricare una demo gratuita di Etrian Odyssey V: Beyond the Myth per le console della famiglia Nintendo 3DS dal Nintendo eShop oggi, prima dell’uscita del gioco il prossimo autunno.

Due nuovi giochi, due serie molto amate: il prossimo gioco della serie Ace Attorney, Apollo Justice: Ace Attorney, uscirà a novembre, mentre il traboccante gioco di azione Fire Emblem Warriors farà la sua comparsa il 20 ottobre solo per le console New Nintendo 3DS.