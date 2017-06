Nintendo E3 2017: dettagli sui tornei di ARMS e Splatoon 2

porterà tornei social competitivi all’E3 di quest’anno. Nel corso di due giorni, i fan di tutto il mondo potranno guardare online giocatori professionisti e dilettanti gareggiare per la vittoria in

2017 Splatoon 2 World Inkling Invitational – Martedì 13 giugno ore 23:30

Per la prima volta in assoluto, i giocatori di quattro diverse regioni del mondo gareggeranno per il dominio assoluto in Splatoon 2. I quattro team, formati ognuno da quattro persone - “Deadbeat” dagli Stati Uniti, “Dynameu” dal Giappone, “Rising Moon” dall’Europa e “Blue Ringed Octolings” dall’Australia/Nuova Zelanda – hanno sconfitto i propri rivali nei tornei locali che si sono svolti in questi mesi e hanno conquistato l’opportunità di gareggiare contro gli avversari all’ E3.

Nel corso dell’evento a Los Angeles, i team gareggeranno in un torneo di Guerre Mollusche a girone che deciderà i giocatori che si qualificheranno per il round successivo. Tutti i team giocheranno uno contro l’altro e avranno l’opportunità di investigare i punti di forza e le debolezze degli avversari. Nel round seguente, i team si confronteranno nelle modalità Partite Pro del gioco. La fase della semifinale sarà al meglio di cinque incontri, mentre la vittoria del campionato sarà al meglio di sette incontri.

I fan europei che guarderanno l’azione in diretta streaming dalla West Coast statunitense vedranno il team campione del torneo in diretta streaming vincere il diritto di vantarsi su scala globale, oltre a uno speciale trofeo Splatoon 2 con i propri nomi incisi sopra. I presentatori del torneo Splatoon 2 saranno l’atleta e giornalista Jordan Kent, Ashley Esqueda di CNET ed Eric Smith di Nintendo Treehouse, tutti giocatori di Splatoon appassionati e fan di Nintendo. Prima dell’E3, Nintendo of America distribuirà contenuti video che metteranno in evidenza le tattiche, le strategie e le trame dietro al competitivo gioco di Splatoon.

2017 ARMS Open Invitational – Giovedì 15 giugno alle 00:30

I nottambuli in tutta Europa potranno assistere a questa gara ARMS in diretta streaming, che metterà a confronto competitivi giocatori esperti dell’agguerrita comunità di gioco contro i partecipanti all’E3 che saranno giudicati idonei presso lo stand Nintendo in determinati orari. I primi 4 contendenti saranno selezionati per confrontarsi con quattro giocatori professionisti.

I partecipanti agli otto tornei si daranno battaglia fin quando uno non emergerà e vincerà l’ambita cintura del campionato ARMS 2017 Open Invitational. Tra i presentatori del torneo i commentatori di Super Smash Bros. D1 e VikkiKity. I giocatori professionisti partecipanti sono Alex Valle, celebrità di Street Fighter; Kelsu Medeiros, conosciuta anche come SuperGirlKels, un giocatore professionista di Super Smash Bros. per Wii U proveniente dal Canada e gli acclamati giocatori di Super Smash Bros, Daniel “Tafokints” Lee e Marie-Laure “Kayane” Norindr dalla Francia, una delle giocatrici femminili pluridecorate nei titoli di combattimento.