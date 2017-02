Nintendo esaudisce il sogno di un malato terminale: giocare al nuovo Zelda

era un ragazzo malato di CHD, un difetto congenito al cuore che lo ha condannato a una malattia terminale.è riuscita a concretizzare il suo ultimo desiderio: giocare a

È stata la madre di Gabe a contattare Nintendo per esaudire il sogno del figlio, postando la richiesta sul canale Reddit ufficiale della compagnia giapponese. Gli utenti del forum si sono dimostrati molto empatici verso la storia del ragazzo e hanno votato il topic in massa, attirando l'attenzione del social team di Nintendo che ha provveduto a organizzare l'evento. Gabe è stato invitato nel quartier generale di Nintendo of America a Seattle, dove ha trascorso 30 minuti in compagnia di Zelda Breath of the Wild.

Gabe Marcela è scomparso il 14 Gennaio 2017 all'età di 27 anni.