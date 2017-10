Nintendo eShop: arriva la sezione dedicata alle offerte sui giochi Switch

Ilamericano è stato aggiornato con una nuova sezione denominatae dedicata alle offerte sui giochi per Switch. Al momento i titoli segnalati sono due, ovvero

Al momento la nuova sezione non è attiva sullo shop europeo ma è probabile che Nintendo possa portare questa novità dalle nostre parti giovedì 19 ottobre, in contemporanea con l'aggiornamento settimanale dello store.

Come segnalato, le offerte sono al momento decisamente poche ma nuove promozioni verranno pubblicate a cadenza regolare, con l'obiettivo di mettere in evidenza in prodotti scontati. Cosa ne pensate di questa novità dell'eShop?