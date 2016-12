Nintendo eShop: arrivano i saldi per il nuovo anno

Per festeggiare l’anno nuovo, Nintendo ha preparato una serie di offerte sul suo store digitale per diversi titoli 3DS e Wii U. Sarà possibile risparmiare fino al 30% su grandi esclusive come Mario Kart 7, Super Mario 3D World, Lego City Undercover e molti altri.

Di seguito vi riportiamo la lista completa dei giochi scontati sul Nintendo eShop:

Nintendo 3DS:

Mario Kart 7 - 31,49 € - 30% di sconto

Super Mario Bros. 3 - 3,49 € - 30% di sconto

Animal Crossing: Happy Home Designer - 27,99 € - 30% di sconto

New Super Mario Bros. 2 - 31,49 € - 30% di sconto

Super Mario 3D Land - 31,49 € - 30% di sconto

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016™ - 27,99 € - 30% di sconto

LEGO City Undercover: The Chase Begins - 15,99 € - 20% di sconto

BOXBOXBOY! - 3,49 € - 30% di sconto

Super Mario Bros. - 3,49 € - 30% di sconto

Super Mario Bros.: The Lost Levels - 3,49 € - 30% di sconto

Wii U:

Pokkén Tournament - 41,99 € - 30% di sconto

Splatoon - 27,99 € - 30% di sconto

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016™ - 34,99 € - 30% di sconto

Super Mario Bros. 3 - 3,49 € - 30% di sconto

New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U - 19,99 € - 20% di sconto

Super Mario 3D World - 19,99 € - 20% di sconto

LEGO City Undercover - 19,99 € - 20% di sconto

Super Mario Bros. - 3,49 € - 30% di sconto

Super Mario Bros.: The Lost Levels - 3,49 € - 30% di sconto

Tutte le offerte sono disponibili fino all’8 gennaio 2017.