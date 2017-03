Nintendo eShop: manutenzione programmata per il 3 Aprile

ha comunicato che il 3 Aprile partirà la nuova manutenzione programmata per il. Il servizio sarà momentaneamente inaccessibile su tutte le piattaforme (Switch, Wii U, famiglia 3DS, Wii e DS) fino alle prime ore del 4 Aprile.

Per essere più precisi, il Nintendo eShop non sarà disponibile dalle ore 22:00 del 3 Aprile fino alle 02:00 del 4 Aprile. Il disservizio temporaneo riguarderà anche DSi Shop e Wii Shopping Channel, quindi per riprendere le normali attività sugli Store Nintendo bisognerà attendere il completamento della manutenzione programmata (prevista appunto per le 2 del mattino del 4 Aprile).

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.