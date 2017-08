Nintendo eShop: da oggi sarà possibile fare acquisti con PayPal

: A partire da oggi l'eShop Nintendo integreràcome metodo di pagamento: solo in alcuni Paesi selezionati, gli utenti potranno utilizzare PayPal da web o dalla propria console, in aggiunta ai metodi di pagamento già in uso.

Nintendo Switch

Finanziamento degli account Nintendo eShop e acquisto di giochi e altri contenuti

Per il sito ufficiale Nintendo in alcuni Paesi selezionati

Aggiunta fondi al saldo in caso di acquisto di software in download tramite Nintendo Switch, Wii U e 3DS

A proposito dell’adozione di PayPal come nuovo metodo di pagamento, Nintendo ha commentato: "Abbiamo deciso di adottare un servizio di e-payment conosciuto e utilizzato in tutto il mondo – PayPal, appunto – come metodo di pagamento per l’eShop Nintendo con l’obiettivo di semplificarne ulteriormente l’utilizzo per gli utenti e consentire loro di effettuare pagamenti in totale sicurezza. Con l’aggiunta di PayPal - utilizzato da oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo - come metodo di pagamento per lo eShop Nintendo, siamo certi che saremo in grado di raggiungere con la nostra esperienza di gioco un numero ancora maggiore di clienti."



Di seguito l’elenco dei Paesi nei quali saranno disponibili i servizi di pagamento con PayPal:

Giappone, USA, Canada, Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, UK, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Svezia, Slovenia, e Slovacchia.