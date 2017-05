Nintendo eShop: ora è possibile salvare i dati della carta di credito su Switch

Dopo le ultime operazioni di manutenzione effettuate di recente, ilsusi aggiorna con la possibilità di salvare i dati della vostra carta di credito. In questo modo non sarà più necessario inserire le credenziali ogni volta che si procede con un acquisto online.

In effetti non era il massimo della comodità, ogni volta, dovere inserire i dati della carta di credito quando si effettuava un acquito digitale sul Nintendo eShop di Switch. Per fortuna, da questo momento in poi si potranno salvare le credenziali della vostra carta, associandole automaticamente al vostro account. Una feature di cui si sentiva davvero la mancanza, non trovate?

Tra le altre notizie relative a Nintendo Switch, vi segnaliamo che sono emerse nuove informazioni su Ultra Street Fighter II The Final Challengers.