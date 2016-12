Nintendo eShop: saldi al via dal 29 dicembre

ha annunciato che a partire da giovedì 29 dicembre partiranno i saldi sul Nintendo eShop per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. I migliori giochi per WIi U e 3DS venduti a prezzo ridotto solamente per pochi giorni.

Al momento purtroppo non ci sono dettagli sui titoli coinvolti nell'iniziativa, con ogni probabilità nella giornata di giovedì Nintendo svelerà la lista dei giochi per 3DS e Wii U offerti in promozione sull'eShop per celebrare degnamente l'arrivo del 2017. Con ogni probabilità la casa di Kyoto sconterà i titoli dei suoi principali franchise, da Super Mario a Kirby, inoltre non sono escluse promozioni sui classici per la Virtual Console per NES, SNES e Nintendo 64.