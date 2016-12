Nintendo eShop: al via gli sconti di fine anno sui giochi per Wii U e 3DS

lancia le offerte di fine anno, con tanti giochi per Wii U e 3DS in vendita a prezzi ridotti solamente per dieci giorni. Una buona occasione per recuperare alcuni classici usciti nel corso del 2016, e non solo.

Sconti Nintendo eShop (Offerte valide fino all'8 gennaio 2017)

Tra i titoli in offerta troviamo Super Mario 3D Land, Splatoon, Super Mario Bros 3, LEGO City Undercover, Mario Kart 7 e Super Mario 3D World. Di seguito, l'elenco completo dei giochi in promozione:

Mario Kart 7 – €31.49

LEGO City Undercover (Wii U) – €19.99

Super Mario Bros. (Wii U) – €3.49

Super Mario Bros The Lost Levels (Wii U) – €3.49

Animal Crossing Happy Home Designer – €27.99

New Super Mario Bros 2 – €31.49

Super Mario 3D Land – €31.49

Super Mario Bros 3 - €3.49

Pokkén Tournament – €41.99

Splatoon – €39.99

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 (Wii U) – €34.99

New Super Mario Bros U + New Super Luigi U – €19.99

Super Mario 3D World – €19.99

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 (3DS) – €27.99

LEGO City Undercover The Chase Begins (3DS) – €15.99

BoxBoxBoy! – €3.49

Super Mario Bros (3DS) – €3.49

Super Mario Bros The Lost Levels (3DS) – €3.49

Le offerte sono già in corso sul Nintendo eShop italiano e dureranno fino al prossimo 8 gennaio.