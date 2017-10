ha annunciato che mercoledì 25 ottobre alle 08:00 del mattino (ora italiana) trasmetterà uno speciale evento Direct incentrato su. La compagnia ha specificato che durante la trasmissione non verranno rivelati dettagli su altri giochi per smartphone o super 3DS e Switch.

La trasmission è stata confermata anche per il mercato occidentale, dunque il Direct andrà in onda in versione tradotta con sottotitoli nella nostra lingua. La trasmissione durerà indicativamente 15 minuti e offrirà un piccolo assaggio di Animal Crossing Mobile, atteso per la fine dell'anno su smartphone iOS e Android.