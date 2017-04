Nintendo: Genyo Takeda va in pensione e abbandona la compagnia

ha annunciato cheadrà in pensione a fine giugno dopo oltre 40 anni di onorato servizio. Takeda ha iniziato a lavorare pernei primi anni '70 e nel 2015 è diventato Direttore Rappresentativo e responsabile tecnologico della compagnia.

Takeda ha lavorato principalmente sul fronte hardware ma ha contribuito significativamente in qualità di direttore e produttore allo sviluppo di titoli come Punch-Out e Pilotwings 64, solamente per citarne due. Ko Shiota prenderà il posto di Genyo, l'annuncio ufficialmente arriverà il 29 giugno durante il prossimo meeting con gli azionisti della società.