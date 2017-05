Nintendo: in arrivo un videogioco con protagonista Bowser?

Nel corso degli anni sono diversi i personaggi del Regno dei Funghi ad aver ricevuto un titolo tutto loro: da Yoshi a Luigi, passando per Wario fino al più recente Captain Toad: Treasure Tracker. Tuttavia, Bowser, nemesi dell'idraulico baffuto, non ha mai goduto dello stesso trattamento, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Recentemente, infatti, Nintendo ha depositato un marchio con il nome di Koopa, nominativo giapponese di Bowser. La registrazione è stata effettuata in data 24 febbraio 2017, e al momento non è dato sapere se si tratterà effettivamente di un gioco con protagonista il Re dei Koopa. In attesa di informazioni ufficiali, vi chiediamo se vi piacerebbe vestire i panni dello storico nemico di Mario.