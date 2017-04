Nintendo ha intenzione di pubblicare almeno due titoli mobile all'anno

Durante un briefing finanziario,, Presidente di, ha parlato del modello di business che la casa di Kyoto ha intenzione di mettere in atto riguardo ai dispositivi mobile. Nonostante non siano stati annunciati nuovi titoli, i piani della Grande N sono decisamente interessanti.

Per la precisione, Nintendo ha intenzione di pubblicare due o tre titoli mobile all'anno. Kimishima ha infatti fermamente dichiarato che gli obbiettivi della compagnia sono quelli di "massimizzare il numero di persone che hanno accesso a un Nintendo IP" e di garantire "esperienze di gioco di grande qualità ottimizzate per dispositivi Smart". Inoltre, il Presidente ha terminato dicendo: "Continueremo a supportare le applicazioni già lanciate in modo che i giocatori possano divertirsi ancora giocando a quei titoli. Nonostante non ci siano stati annunci specifici oggi, il nostro obbiettivo è quello di continuare a pubblicare due o tre titoli mobile all'anno".

Si tratta certamente di una notizia che dimostra l'impegno della casa di Kyoto nel campo dei giochi mobile, che è in continua espansione. Che genere di giochi vi piacerebbe che Nintendo portasse su dispositivi Smart?