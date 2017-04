Dopo la conferma giunta per il Nord America e il Giappone (in questo caso con il Famicon Mini ),ha da poco annunciato tramite un comunicato ufficiale la cessazione della produzione delin Italia e Australia.

"Possiamo confermare che non produrremo più il Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System. Se la produzione dovesse riprendere in futuro, posteremo un aggiornamento sul sito ufficiale di Nintendo", si legge dal comunicato della casa di Kyoto.

A questo punto, non ci resta che consigliarvi di affrettarvi in caso voleste ancora riuscire a mettere le mani sulla console, che a breve non potremo più vedere nei negozi.