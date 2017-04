Nintendo interrompe la produzione di Nintendo Classic Mini in Nord America

A quanto pare gli ultimi rumor erano veritieri:ha ufficialmente annunciato di aver interrotto la produzione diin Nord America e ha dichiarato che entro fine mese saranno spediti gli ultimi rifornimenti.

"Invitiamo chiunque sia interessato a prendere la console a verificare la disponibilità presso i rivenditori. Sappiamo che è stato difficile per molti clienti trovarne una, e ci scusiamo per questo. Siamo stati molto attenti al feedback dei consumatori e siamo enormemente riconoscenti per l'incredibile livello di interesse e supporto verso questo prodotto", queste le parole di Nintendo, che, tuttavia, non ha fornito nessun dettaglio sui motivi dietro la decisione presa. Per il momento non abbiamo conferme riguardo il mercato europeo, attendiamo dunque eventuali aggiornamenti.