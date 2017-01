Nintendo invita i giocatori a provare Switch in anteprima a Milano

In attesa del lancio di Switch, previsto per il 3 marzo 2017, Nintendo invita i giocatori a testare con mano la sua nuova ibrida in anteprima esclusiva italiana, dando la possibilità di provare titoli come 1-2-Switch, The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Arms, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Snipperclips.

In questa occasione, la grande N aprirà in via Solferino 40 a Milano il Nintendo Switch Showcase, uno spazio pensato per far sperimentare ai fan il divertimento e le potenzialità di Switch. Oltre ai titoli first party sopracitati sarà possibile provare anche third party quali Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, Super Bomberman R, FAST RMX, Skylanders Imaginators e Has Been Heroes. Coloro che fossero interessati non dovranno fare altro che recarsi nel luogo dell’evento negli orari indicati di seguito:

Venerdì 3 febbraio dalle 15.00 alle 19.00

Sabato 4 febbraio dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 5 febbraio dalle 10.00 alle 19.00

Venerdì 10 febbraio dalle 15.00 alle 19.00

Sabato 11 febbraio dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 12 febbraio dalle 10.00 alle 19.00

Venerdì 17 febbraio dalle 15.00 alle 19.00

Sabato 18 febbraio dalle 10.00 alle 19.00

L’appuntamento con l’anteprima italiana di Nintendo Switch è in via Solferino 40 a Milano.