Nintendo lavora a un sistema per importare i vecchi acquisti digitali su Switch

ha rivelato con una nota stampa che la società sta lavorando a un sistema che permetta di importare gli acquisti digitali effettuati in precedenza su. Non è chiaro al momento se questa opzione riguardi solamente i giochi per la Virtual Console o se sia estesa ache ad altri prodotti digitali.

"I giochi per Virtual Console non saranno disponibili al lancio di Nintendo Switch. Nintendo sta studiando la possibilità di trasferire su Nintendo Switch i contenuti digitali acquistati su console precedenti, ma al momento non può confermare se questa funzione sarà resa disponibile."

Sebbene al momento non ci sia ancora nulla di concreto in merito, la casa di Kyoto sta effettivamente lavorando per rendere disponibile il trasferimento degli acquisti effettuati su Wii U su Switch. In questo modo, potremo importare l'intera libreria digitale già in nostro possesso, evitando di dover ricomprare magari numerosi classici Virtual Console già acquistati in precedenza.