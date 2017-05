Nintendo mira a produrre 18 milioni unità di Switch entro Marzo 2018?

Stando a un report pubblicato sulvuole incrementare la produzione diin vista delle prossime festività, con l'obiettivo di produrre 18 milioni di unità entro Marzo 2018. Le informazioni sarebbero state ottenute da persone vicine alla compagnia giapponese.

Considerando il grande successo commerciale riscosso dalla console negli ultimi mesi, pare logico che Nintendo voglia incrementare la produzione di Switch in vista delle festività natalizie e del giorno del ringraziamento, in modo da soddisfare la domanda del mercato. Il Financial Times sostiene che verranno prodotte 18 milioni di unità entro Marzo 2018, ma da parte sua, Nintendo nega un aumento di produzione "a questi livelli".

Quello che ci auguriamo, in ogni caso, è che nei mesi a venire ci siano abbastanza unità di Nintendo Switch per tutti. Cosa ne pensate del successo della console?