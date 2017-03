Nintendo mostrerà 8 giochi indie per Switch all'evento EGX Rezzed

Tra 12 giorni inizierà il prossimo, evento londinese dedicato ai videogiochi (in particolare ai titoli indipendenti). Tra i partecipanti c'è anche, che con l'occasione mostrerà 8 giochi indipendenti in arrivo su Switch.

L'evento durerà 3 giorni e vedrà la partecipazione di colossi come Blizzard, Xbox, Sega e Nintendo. La casa di Mario e Zelda poterà 8 titoli indipendenti in formato giocabile per Switch: si tratta di Overcooked, Steamworld Dig 2, Flipping Death, Pocket Rumble GoNNer, Fast RMX e Snipperclips. A questo punto non rimane che attendere l'inizio dell'evento per conoscere qualche dettaglio in più sui giochi che verranno mostrati da Nintendo. Intanto vi riproponiamo le recensioni di Snipperclips e Fast RMX.