Nintendo NES Classic Mini è già fuori produzione?

Secondo quanto riportato da un rivenditore scandinavo, la produzione delsarebbe ufficialmente terminata. Il negoziante ha ricevuto la notizia da Bergsala, distributore locale dei prodotti Nintendo in Nord Europa.

Bergsala non ha potuto soddisfare la richiesta del rivenditore in quanto non avrebbe abbastanza scorte di NES Classic Mini: la produzione della micro console sarebbe giunta al termine da qualche settimana e la casa di Kyoto avrebbe in programma altre due spedizioni per aprile e maggio, dopo il periodo indicato la distribuzione del NES Mini dovrebbe terminare definitivamente.

Al momento, la notizia non è stata confermata da Nintendo. NES Classic Mini ha ottenuto un ottimo successo con oltre due milioni di pezzi venduti in tutto il mondo, da tempo però si sono verificati problemi di scorte che hanno causato non pochi malumori tra i giocatori.