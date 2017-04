Secondo quanto riportato dal giornalista australiano Daniel Vuckovic (editor di Vooks), i negozi australiani non accetterebbero più prenotazioni per il, su preciso ordine della casa di Kyoto, la quale avrebbe deciso di non rifornire più i rivenditori con nuove unità.

Al momento non è questa se questa decisione riguardi solamente il mercato australiano o tutte le regioni PAL (Italia inclusa), nei mesi scorsi si erano diffuse voci riguardo l'imminente stop della produzione, rumor però smentiti da Nintendo, tanto che Amazon ha previsto nuovi rifornimenti per il mese di aprile.

Ad oggi, sono pochissimi i negozi (fisici e online) ad avere in catalogo la micro console Nintendo, nonostante la domanda dei consumatori sia ancora molto elevata.