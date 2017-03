Come rivelato da GoNintendo, nuovi stock didovrebbero tornare disponibili su Amazon la prossima settimana e più precisamente a partire dal 3 aprile. Nuove disponibilità sono attese in tutto il mondo, anche se in quantità limitate.

Nei mesi scorsi si era parlato di uno stop alla produzione del NES Mini, voce successivamente smentita da Nintendo, la quale ha confermato che la console continuerà ad essere prodotta e distribuita in tutto il mondo.

Dal lancio, avvenuto lo scorso mese di novembre, Nintendo Classic Mini ha piazzato oltre due milioni di pezzi, risultando anche la terza console più venduta negli Stati Uniti a gennaio.