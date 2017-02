Nintendo NES: uno speedrunner ha finito tutti i 714 giochi della console

Lo speedrunner Piotr Kusielczuk (conosciuto su Twitch come The Mexican Runner) ha finalmente portato a termine la sua impresa, iniziata nel 2014: dopo tre anni, Piotr ha terminato ufficialmente tutti i giochi perdisponibili in Nord America, oltre a 35 titoli esclusivi per il mercato PAL.

In totale, si tratta di 714 giochi per NES portati a termine dal maggio 2014 ad oggi. Lo speedrunner ha giocato per un totale di oltre 3.000 ore ed ha raggiunto l'impresa portando a termine Super Mario Bros 3, potete vedere la parte finale della sua lunga maratona nel video pubblicato in calce alla notizia. Piotr Kusielczuk si è detto molto soddisfatto del risultato, andato ben oltre le sue aspettative.