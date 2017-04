Nintendo Network: manutenzione programmata per il 17 e il 19 Aprile

ha annunciato una manutenzione programmata per i server diprevista per il 17 e il 19 Aprile. Durante questi due giorni alcune funzionalità di rete come il multiplyer online e le classifiche non saranno disponibili.

Il primo giorno di manutenzione programmato per il 17 Aprile coinvolgerà soltanto i server di Nintendo Switch: il processo inizierà alle 13:00 e avrà una durata di 2 ore. Il 19 Aprile, invece, verranno coinvolti i server di Nintendo Switch, Wii U e 3DS a partire dalle 2:45 (in questo caso durerà 1 ora e 45 minuti). Durante il periodo di manutenzione le feature online dei giochi saranno disabilitate, quindi non ci sarà modo di giocare in rete o di consultare le classifiche mondiali.

Tra le altre notizie ricordiamo che Switch ha piazzato 906.000 unità a Marzo in Nord America, diventando di fatto la console Nintendo venduta più rapidamente di sempre negli USA.