Nintendo Network: manutenzione programmata per il 2 e il 9 Maggio

ha annunciato una nuova manutenzione programmata dei server diper ile il. Durante questi due giorni alcune funzionalità di rete come il multiplyer online, le classifiche e il Nintendo eShop non saranno disponibili.

Il 2 Maggio, a partire dalle ore 2:50 fino alle 4:30, verrà effettuata la manutenzione per i server dedicati al gioco online e alle classifiche, quindi durante questa finestra di tempo non sarà possibile accedere a questo tipo di servizi. Il 9 Maggio, a partire dalle 0:30 fino alle 3:00, sarà effettuata la manutenzione per il Nintendo eShop, rendendo momentaneamente inaccessibile il servizio (non sarà possibile fare acquisti online con la carta di credito).

Ricordiamo che Nintendo Switch è stata la console più venduta in Giappone nella scorsa settimana.