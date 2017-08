Tramite il sito ufficiale, poche ore faannunciato che a breve terrà una nuova manutenzione programmata dei server di. Durante questa operazione i giocatori non potranno accedere ad alcuni dei servizi del, come il multiplyer online, l’eShop e le classifiche

Per la precisione, la Grande N effettuerà la manutenzione durante la notte fra il 2 e il 3 agosto, dalle 2:50 alle 4:30 (orario italiano). Al termine, tutti i servizi torneranno disponibili per gli utenti. Se volete rimanere sempre aggiornati sullo stato del Nintendo Network, vi consigliamo di seguire l'apposita scheda di Everyeye. Per tutte le altre novità del mondo videoludico, rimandiamo alla nostra rubrica settimanale.