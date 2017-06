Nintendo Network: manutenzione programmata per il 6 e l'8 giugno

ha annunciato una nuova manutenzione programmata per i servizi di rete su, prevista per il 6 e l'8 giugno. Durante questi due giorni, alcune funzionalità come il gioco online e le classifiche non saranno disponibili.

Il 6 giugno, dalle ore 02:00 fino alle 03:00, non sarà possibile effettuare l'accesso al Nintendo Network su Switch. La manutenzione al gioco online e a tutti gli altri servizi di rete su Switch, Wii U e 3DS è previsto per il 6 giugno, dalle ore 06:00 fino alle 12:00, e l'8 giugno dalle ore 03:45 fino alle 05:00. Una volta terminata la manutenzione, tutti i servizi del Nintendo Network torneranno a funzionare normalmente.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.