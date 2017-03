Nintendo Network: manutenzione programmata per il 7 Marzo

ha annunciato che la prossima manutenzione programmata per ilverrà eseguita il 7 Marzo dalle ore 02:00 alle 11:00. Durante questo periodo alcuni servizi di rete perpotrebbero non essere disponibili.

Per essere più precisi, la manutenzione del servizio avverrà dalle ore 02:00 alle 03:00 su Nintendo 3DS, per poi riprendere dalle 05:00 alle 11:00 su Switch, Wii U e 3DS. Durante questo periodo alcune funzioni di rete (come il gioco online, le classifiche ecc.) potrebbero non essere disponibili, ma in tal caso basterà attendere la fine della manutenzione per tornare a giocare normalmente.

