Nintendo non offrirà più assistenza al modello originale del 3DS

L'annuncio arriva direttamente daattraverso la pagina di supporto ufficiale: l'azienda giapponese non offrirà più assistenza per il modello originale del, concentrando tutti i suoi sforzi sulle riedizioni più recenti della console.

Insomma, se siete in possesso di un Nintendo 3DS vecchio modello, allora non potrete più rivolgervi all'assistenza ufficiale in caso di guasto, ma sarà sempre possibile affidarsi ai negozi specializzati nelle riparazioni. La casa di Kyoto continuerà a offrire il suo servizio di supporto ai modelli più recenti della console portatile, come il Nintendo 3DS XL, il New Nintendo 3DS e il Nintendo 2DS, senza dimenticare il New Nintendo 2DS XL previsto in uscita il prossimo 28 Luglio.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.