non terrà una conferenza stampa all'E3 2017, come confermato dal presidentedurante l'ultimo incontro con gli investitori.parteciperà comunque alla fiera, i piani saranno comunicati in un secondo momento.

Negli scorsi anni, la compagnia ha tenuto speciali "Digital Event" e show Nintendo Treehouse per mostrare le novità della line-up, con ogni probabilità anche quest'anno verrà seguito lo stesso schema.

Nintendo fa sapere che i programmi per l'E3 verranno annunciati nelle prossime settimane, la casa di Kyoto dovrebbe portare alla fiera numerose novità tra cui Splatoon 2, Hey! Pikmin e l'attesissimo Super Mario Odyssey, presente in formato giocabile.