Nintendo ospiterà un panel al prossimo PAX West di Seattle

Anchesarà presente al prossimodi Seattle. La casa di Kyoto ospiterà un panel "speciale" il prossimo 2 Settembre, occasione in cui potrebbe tornare a mostrare alcuni nuovi titoli in arrivo su Switch e 3DS come

Il PAX West di Seattle si svolgerà dall'1 al 4 Settembre, e vedrà la partecipazione di diversi studi di rilievo come Bungie, Gearbox e CD Projekt Red, senza dimenticare che durante l'evento verrà annunciato il nuovo gioco di Swery65, il Director di Deadly Premonition e D4.

Ancora non è stato svelato il contenuto del panel che verrà ospitato da Nintendo, ma ci sono buone probabilità che la compagnia torni a mostrare titoli come Super Mario Odyssey, Metroid: Samus Returns e Xenoblade Chronicles 2. L'appuntamento è fissato al prossimo 2 Settembre.