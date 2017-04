Nintendo parla di un'altra feature rimossa in Zelda Breath of the Wild

Ricordiamo che Zelda Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Wii U .

Stando alle parole dei due director, questa meccanica è stata presa in considerazione fino alla prima metà del processo di sviluppo, ma alla fine è stata rimossa perchè non piaceva particolarmente a Shigeru Miyamoto, il quale era dubbioso sulla coerenza dell'idea e sulla possibilità di implementarla bene (in che modo, per esempio, bisognava stabilire quali superfici si potevano infilzare?). Tra le altre feature scartate durante lo sviluppo, ricordiamo che era prevista la presenza di una piccola popolazione all'interno del mondo di gioco.

