Nintendo pensa ad una nuova console portatile dopo il 3DS?

Secondo un report di Kyoto Shibun , citato in seguito da NintendoEverything , il presidente di, Tatsumi Kimishima, avrebbe aperto le porte al possibile successore di Nintendo 3DS.

Stando a quanto riferito, Kimishima vede nel mercato portatile una continua richiesta da parte dei giocatori, di conseguenza risulta naturale iniziare a pianificare delle nuove mosse per soddisfare tale domanda. Tuttavia, Nintendo non ha mai fatto mistero di voler continuare a supportare il 3DS in futuro, anche con l'arrivo di Switch. Proprio pochi giorni fa, infatti, la casa di Kyoto ha confermato che ci sono ancora nuovi giochi in sviluppo per la sua console handled.

Fino ad una conferma più accurata, vi invitiamo a prendere la notizia con la dovuta cautela. Secondo voi, Nintendo potrebbe davvero pensare ad una nuova console portatile nel prossimo futuro?