Nintendo: i pixel morti sullo schermo di Switch non sono un problema

Nel weekend, alcuni utenti hanno segnalato su Reddit la presenza di pixel spenti sullo schermo di Switch, in tanti hanno scritto all'assistenzaper chiedere la sostituzione in garanzia del pannello, la casa di Kyoto però non considera i "" un vero e proprio problema.

Tramite la pagina FAQ del sito ufficiale, Nintendo fa sapere che "un piccolo numero di pixel spenti è una caratteristica tipica degli schermi LCD. Si tratta di un fenomeno normale e come tale non può essere considerato un difetto", mettendo dunque in chiaro che le console con pixel spenti non verranno sostituite, a meno che l'area interessata non sia abbastanza estesa, situazione fortunatamente non sperimentata da nessun acquirente fino a questo momento.



Segnaliamo che recentemente sono stati riscontrati problemi con le skin adesive di produttori terzi, le quali sembrano rovinare la scocca di Switch, dei Joy-Con e del Pro Controller.