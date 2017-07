Nintendo porta Super Mario a Leolandia fino al 15 agosto

saranno presenti a Leolandia - il parco a tema più amato d’Italia nella classifica di TripAdvisor - a ferragosto e per tutti i weekend del mese di agosto. Durante gli appuntamenti organizzati presso Cowboy Town di Leolandia, Super Mario incontrerà tutti i piccoli appassionati di videogiochi in un’atmosfera da veri gamer.

Sarà inoltre presente un’Arena Gaming che si svilupperà intorno ad una colonna centrale alla quale verranno collegate le nuove console New Nintendo 2DS XL per giocare a Super Mario Maker. Infine, gli ospiti di Leolandia, dal 1 al 31 agosto, avranno la possibilità di vincere fantastici premi Nintendo. Per partecipare basta andare sul sito e inserire il codice presente sul retro del biglietto di Leolandia utilizzato per l’ingresso durante i giorni di agosto. In palio 4 console New Nintendo 2DS XL e 4 giochi Super Mario Maker. Il concorso è valido per gli ingressi effettuati durante i giorni di agosto 2017.

New Nintendo 2DS XL è la nuova console portatile Nintendo, con un design ergonomico a conchiglia. La potenza e la dimensione degli schermi sono gli stessi di New Nintendo 3DS XL. New Nintendo 2DS XL è compatibile con il vastissimo catalogo di giochi per Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS e Nintendo DS.

Super Mario Maker è il gioco che scatena l’immaginazione e la creatività portando in vita i livelli di Super Mario creati direttamente dai giocatori. Con Super Mario Maker, per la prima volta, i giocatori possono mettersi alla prova con livelli di Super Mario creati da amici e conoscenti. Grazie agli strumenti contenuti nel gioco i fan possono condividere le proprie creazioni online, e provare e votare un numero praticamente illimitato di livelli creati da giocatori di tutto il mondo.