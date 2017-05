Nintendo potrebbe svelare alcune sorprese all'E3 di Los Angeles

ha diffuso recentemente i dettagli riguardo la sua partecipazione all', nelle scorse ore inoltre il publisher ha aggiornato il minisito di Nintendo.com dedicato alla fiera, rivelando la possibile presenza di interessanti sorprese.

Questo è quanto si legge sul minisito E3 Nintendo: "Restate sintonizzati dopo l'evento Nintendo Spotlight, gli esperti di Nintendo Treehouse giocheranno con alcuni dei giochi in arrivo su Switch e 3DS svelando informazioni e curiosità, inoltre potrebbero rivelare qualche sorpresa sui giochi annunciati in fiera..."

La società terrà lo speciale evento Nintendo Spotlight @ E3 2017 il 13 giugno alle 18:00 (ora italiana), in questa occasione ne sapremo certamente di più su tutte le novità in cantiere per Switch e 3DS.