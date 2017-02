Nintendo ci presenta i personaggi di Arms e i loro poteri con due trailer

In occasione del Tokaigi 2017,ha da poco pubblicato in rete due nuovi trailer per, picchiaduro in sviluppo esclusivamente per, per presentare al pubblico i personaggi protagonisti del gioco e le loro potenzialità, dotate di elementi unici che le contraddistinguono.

Il trailer che potete trovare in apertura presenta i personaggi, ovvero Spring Man, Ribbon Girl, Ninjara, Master Mummy e Mechanica, mentre in calce è riportato il filmato Arm Enyclopedia, che ci mostra gli armamenti a disposizione di ciascun combattente, chiamati Fire Punch, Big Punch, Thunder Punch, Boomerang, Revolver e Salamander.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che l'uscita di Arms è prevista nel corso della primavera, in data non ancora specificata.