Nintendo: il presidente Kimishima parla di Switch e del futuro della compagnia

Il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, è stato recentemente protagonista di una lunga chiacchierata con il settimanale d’informazione statunitense TIME, dove ha parlato del futuro e dei progetti riguardanti Switch e le portatili della famiglia 3DS.

Purtroppo non vengono ancora divulgati i dettagli del servizio a pagamento online che Nintendo offrirà a partire dal prossimo autunno. L’unica conferma è quella del prezzo annuo, che dovrebbe attestarsi tra i 16,4 € e i 24,6 €. Ulteriori informazioni saranno divulgate nei mesi a venire, ma Kmishima ha voluto sottolineare la volontà della grande N di offrire un servizio che valga la pena essere pagato e che soddisfi i giocatori in termini di contenuti.

Incalzato sulla possibile retro compatibilità con Wii U, il presidente ha dichiarato che la nuova ibrida ha le potenzialità necessarie per offrire porting - fedeli agli originali o con migliorie - dei titoli per la precedente home console, e in futuro potrebbero fare il loro ritorno su Switch. Per quanto riguarda le periferiche di gioco, la console non sarà compatibile con controller e accessori progettati per i sistemi precedenti, anche se è in considerazione un supporto per alcuni dispositivi attraverso futuri aggiornamenti software.

L’assenza dell’applicazione Miiverse è frutto della volontà della casa di Kyoto di portare i suoi contenuti su social network già affermati, offrendo ai consumatori gli strumenti necessari per catturare schermate di gioco - e in futuro videoclip - e condividerli. Il social network creato da Nintendo continuerà comunque la sua attività sulle console Wii U e 3DS. Un’altra applicazione che mancherà all’appello su Switch sarà quella dedicata alla creazione dei Mii: questa attività sarà ora inclusa nel menu delle impostazioni di sistema. I Mii potranno essere utilizzati come immagini profilo del giocatore, e il processo di creazione risulterà simile a quanto visto in precedenza; il loro utilizzo all’interno dei giochi dipenderà invece dagli sviluppatori. In alternativa, il proprio profilo potrà essere personalizzato con una libreria d’immagini offerta da Nintendo, raffigurante i personaggi storici della compagnia. A proposito del supporto di applicazioni su Switch, è stato confermato che sarà possibile usufruire del Nintendo eShop fin dal lancio della console, dal quale potranno essere acquistati e scaricati i giochi in formato digitale. Confermata invece l’assenza del browser internet, senza però escluderne l’arrivo in futuro.

Parlando della portatile a due schermi 3DS, Kamishima ha dichiarato che al momento Nintendo non sta lavorando alla creazione di un successore. Ad ogni modo l’azienda è ancora interessata al settore del portable gaming, e sta pensando a nuove idee relative a quel business.

In conclusione si è parlato del supporto alla realtà virtuale per Nintendo Switch, settore per il quale il presidente Kimishima conferma interesse. La compagnia sta studiando nuovi modi per portare la VR ai consumatori non con l’obbiettivo di stupire in termini di realismo, ma trovando nuovi metodi d’interazione che rendano l’esperienza divertente.

Nintendo Switch arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 3 marzo.