Nintendo: risolto il problema di sincronizzazione dei Joy-Con su Switch

Dopo avere commentato i problemi di sincronizzazione deisuè tornata a parlare della questione affermando di essere risalita alla fonte del malfunzionamento, rincondubile ad alcune variazioni introdotte nel processo di fabbricazione.

"Una variazione di fabbricazione ha provocato le interferenze wireless riscontrate in un piccolo numero di Joy-Con sinistri. Questo non sarà più un problema in futuro, visto che la variazione è stata corretta a livello di fabbrica." afferma Nintendo. Insomma, da questo momento in poi i Joy-Con che verranno prodotti non dovrebbero presentare nessun problema di sincronizzzione, ma tutti gli utenti che dovessero riscontrare ogni tipo di problema sono invitati a contattare il servizio clienti di Nintendo.