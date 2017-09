Nintendo produrrà una memoria per Switch in collaborazione con Western Digital

hanno annunciato una partnership che porterà alla realizzazione di una memoria percon licenza. La scheda microSDXC sarà disponibile nei formati da 64GB e 128GB, e verrà distribuita con il marchio

"Western Digital è uno dei leader mondiali nella produzione di memorie, e il suo marchio SanDisk è sintomo di fiducia per i consumatori", ha dichiarato Tom Prata, Nintendo of America’s Senior Vice President of Strategic Initiatives. "La nuova memoria con licenza Nintendo offrirà un notevole incremento dello spazio per i contenuti digitali, e in molti punti vendita verrà esposta accanto alle console Nintendo Switch e ai giochi".

Le memorie SanDisk con licenza Nintendo per Nintendo Switch saranno in vendita a partire dal prossimo ottobre presso punti vendita selezionati.