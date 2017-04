Nintendo pubblica la lista dei giochi Switch e 3DS in arrivo entro marzo 2018

Durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale,ha aggiornato la lista delle pubblicazioni first e third party per Switch e 3DS in arrivo entro il 31 marzo 2018. Di seguito trovate il documento condiviso dalla casa di Kyoto, con tutte le prossime uscite per le due piattaforme.

Tra i titoli Nintendo per Switch e 3DS in uscita entro la fine dell'anno fiscale in corso (31 marzo 2018) troviamo Xenoblade Chronicles 2 (confermato per il 2017), Super Mario Odyssey, Fire Emblem Warriors, Splatoon 2, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Hey! Pikmin, Ever Oasis, Miitopia e Kirby 3DS.

Dalle terze parti arriveranno invece Farming simulator 18, RPG Makder Fes, Elliot Quest, Urban Trial FreeStyle 2, RIME, Ultra Street Fighters II The Final Challengers, Pyo Puyo Tetris, Fate/Extrella The Umbral Star e Minecraft Switch Edition, solamente per citarne alcuni.