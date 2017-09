ha reso disponibile per la consultazione online e per il download il manuale di istruzioni di, titolo previsto inizialmente per il 1995 suma mai pubblicato nonostante lo sviluppo fosse praticamente completo.

Il manuale di istruzioni (in lingua inglese) contiene un breve cenno alla storia, i profili di personaggi, lo schema dei comandi e informazioni utili sugli oggetti, l'HUD e la mappa di gioco. Star Fox 2 sarà incluso come titolo bonus all'interno di SNES Classic Mini, riedizione micro del Super Nintendo in arrivo il prossimo 29 settembre.