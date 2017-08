Nintendo pubblica un trailer nostalgico per celebrare il 25° anniversario di Kirby

celebra il 25° anniversario dipubblicando un trailer nostalgico dedicato ai vari titoli della saga, da Kirby’s Dream Land rilasciato sunel lontano 1992 al nuovo capitolo in arrivo sunel corso del 2018.

Come potete vedere nel filmato riportato in cima alla notizia, il trailer include alcuni dei migliori giochi che hanno fatto la storia di Kirby, come Kirby Super Star e Kirby 64: The Crystal Shards, con lo storico Kirby’s Dream Land ad aprire le danze su Game Boy e il prossimo, atteso capitolo in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2018.

Vi ricordiamo che in occasione del 25° anniversario è disponibile uno sconto del 25% applicato ai giochi di Kirby per 3DS e Wii U presenti sul Nintendo eShop (la promozione è valida fino al 17 Agosto).